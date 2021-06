Euro 2020 - Franco Foda croit en l'exploit contre l'Italie: "Sur un match, nous pouvons rivaliser"

(Belga) En s'imposant 0-1 contre l'Ukraine lors de la 3e journée du groupe C, l'Autriche s'est qualifiée pour la première fois de son histoire pour les 8es de finale d'un Euro. "Ce sont de grands moments de football", a réagi le sélectionneur Franco Foda.

"L'émotion était grande juste après le match, nous voulions écrire l'histoire, nous l'avons fait ! Ce sont de grands moments de football.", a réagi Foda après la rencontre. F"élicitations à mon équipe, je suis très fier de mes joueurs, ils ont attaqué d'entrée de match. Cette victoire nous appartient à tous, aussi aux supporters qui sont venus nous voir. Malheureusement ils ne pourront pas être aussi nombreux à Wembley, peut-être l'UEFA va-t-elle faire des changements ?" En 8es de finale, les Autrichiens seront opposés à l'Italie le samedi 26 juin à Wembley. "L'Italie, nous savons que ce sera une tâche très difficile, mais sur un match tout est possible. Je les connais très bien, j'ai déjà une idée dans ma tête. Sur un match, nous sommes capables de rivaliser avec l'Italie, c'est la beauté d'une compétition comme l'Euro. Aujourd'hui, on fête, demain on récupère et on se consacre entièrement à la préparation du match contre l'Italie." (Belga)