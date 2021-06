Euro 2020 - Marco Verratti: "Six ou sept équipes peuvent aller en finale, on en fait partie"

(Belga) Après un troisième succès en trois matches, l'Italie a réalisé un parcours parfait dans le groupe A. Les Italiens peuvent d'ores et déjà se concentrer sur les huitièmes de finale et la suite du tournoi. Avec ambition. "Il y a 6-7 équipes qui peuvent aller en finale, on en fait partie mais maintenant il faut confirmer", a précisé à l'UEFA Marco Verratti à sa sortie du terrain.

Si Roberto Mancini se félicitait aussi du record d'invincibilité de l'Italie, le sélectionneur italien savourait surtout cette nouvelle victoire et la première place du groupe obtenue. "Cela fait plaisir de rejoindre Vittorio Pozzo qui est un mythe, mais il y a des trophées plus importants que les 30 matches (consécutifs d'invincibilité, ndlr). On est heureux parce que tous les joueurs ont fait un grand match et en changeant huit joueurs au coup d'envoi, ce n'était pas forcément une chose évidente. On aurait fait ces changements même si le match avait été décisif (pour la qualification, ndlr). Il fallait des forces nouvelles", a-t-il commenté. L'unique buteur du match, Matteo Pessina, a lui déclaré qu'il vivait "un conte de fées". "J'étais 27e homme? C'est un conte de fées, cela montre qu'on peut y arriver même en venant d'en bas, de la Serie C, de la Serie B, cela compense tous les efforts. La force de cette équipe est d'avoir un groupe et le sélectionneur parvient à donner de l'importance à tous ceux qui jouent bien. Et quand on va sur le terrain on joue tranquillement." En face, Gareth Bale s'est dit "fier" de son équipe, qualifiée pour les huitièmes de finale en réussissant à terminer second. "On a dû résister le plus possible même à 10 pour ne pas prendre d'autre but. Je n'ai pas réussi à bien prendre le ballon sur mon occasion mais on est quand même deuxièmes. Ce fut très dur aujourd'hui!", a-t-il déclaré au micro de l'UEFA à sa sortie du terrain. L'Italie jouera son huitième de finale contre l'Autriche ou l'Ukraine le samedi 26 juin prochain. Le Pays de Galles jouera le même jour contre l'équipe classée deuxième du groupe de la Belgique. (Belga)