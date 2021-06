Angoisse à l'Euro 2020: Christian Eriksen victime d'un grave malaise cardiaque, le match Danemark-Finlande suspendu

L'Euro de football a connu son premier accident grave dès la deuxième journée samedi avec le malaise du Danois Christian Eriksen, qui s'est effondré sur la pelouse en plein match contre la Finlande à Copenhague.

Eriksen (29 ans) s'est écroulé subitement sur le terrain juste avant la pause, les yeux écarquillés. Le match a été interrompu et ses partenaires se sont rassemblés pour former un cercle autour de lui, certains d'entre eux en larmes.



Après de longues minutes où une équipe médicale s'est affairée autour du joueur de l'Inter Milan, l'arbitre a officiellement renvoyé les deux équipes aux vestiaires alors que le chronomètre du match indiquait le temps additionnel de la première période.



Le joueur de l'Inter Milan a été évacué sur civière, toujours escorté par ses équipiers, tandis que les quelque 16.000 spectateurs étaient plongés dans la stupeur.



Aucune information sur son état de santé n'était disponible dans l'immédiat. "Le match de l'Euro à Copenhague a été suspendu en raison d'une urgence médicale", a simplement écrit l'UEFA sur le compte Twitter du tournoi, sans donner plus de détails.

Les images diffusées depuis par les agences ont de quoi rassurer. Eriksen serait, selon certains médias, conscient et aurait levé la main quand les médecins lui ont demandé. Le pire a sans doute été évité.