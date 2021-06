DIRECT EURO - Le sélectionneur Kasper Hjulmand remercie le peuple danois

L'Euro 2020 se poursuit avec deux matches au menu ce mardi. A 21 heures, dans la dernière journée du groupe D, la Croatie affrontera l'Ecosse et l'Angleterre défiera la République tchèque.

0h37 - Info | "LES DANOIS NOUS ONT DONNÉ DES AILES"

Kasper Hjulmand, le sélectionneur du Danemark, a remercié le peuple danois après la victoire de son équipe 1-4 contre la Russie lundi pour la 3e journée du groupe B de l'Euro 2020. Un succès qui permet à la 'Danish Dynamite' de terminer 2e du groupe et se qualifier pour les huitièmes de finale à la différence de buts. (Lire l'article complet)

18h46 - Réseaux sociaux | TROIS COMIQUES

C'est l'une des images les plus drôles de la soirée, assurément. Trois fans néerlandais ont osé floqué leur maillot au nom des trois vaccins les plus utilisés contre le covid-19: Moderna, Pfizer et AstraZeneca. Un gros buzz en vue.