Présent en conférence de presse lundi pour accompagner son sélectionneur Fernando Santos, à la veille du premier match à l'Euro du Portugal contre la Hongrie (18h), Cristiano Ronaldo a fait le show avec deux bouteilles de Coca-Cola.

Lors de l'entrée en matière du Portugal à l'Euro, mardi face à la Hongrie, Cristiano Ronaldo deviendra le premier joueur de l'histoire à avoir pris part à cinq championnats d'Europe. Le quintuple Ballon d'or aura également l'occasion de s'approprier le titre de meilleur buteur de l'histoire de l'Euro qu'il partage actuellement avec Michel Platini (9 buts).

Sa légende, il l'a construite notamment grâce à son professionnalisme. Et la star portugaise l'a encore prouvé lundi en conférence de presse.

Alors qu'il venait de prendre place sur sa chaise,, il a aperçu deux bouteilles de Coca-Cola devant lui. CR7, qui s'impose donc un régime drastique, les a déplacés pour les remplacer par une bouteille d'eau. "De l'eau", a-t-il dit, jetant ensuite un mauvais regard aux deux bouteilles de soda.

L'an dernier, il avait confié qu'il était parfois agacé par son fils, Cristiano Jr, friand de cette boisson gazeuse. "Je suis parfois dur avec lui parce qu'il boit du Coca et du Fanta et je suis énervé contre lui. Je me bats avec lui quand il mange des chips ou des frites. Il sait que je n'aime pas ça. Même mes plus jeunes enfants, quand ils mangent du chocolat, me regardent d'un air craintif. Nous devons être forts".