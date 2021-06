DIRECT Italie - Suisse: c'est parti !

Après sa belle victoire contre la Turquie (0-3), l'Italie affronte la Suisse mercredi soir (21h00) dans son deuxième match comptant pour l'Euro 2020.

LES MEILLEURS MOMENTS:

1e: coup d'envoi de cette rencontre !

Voici la composition des deux équipes:

Italie: Donnarumma - Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini (cap.), Spinazzola - Barella, Jorginho, Locatelli - Berardi, Immobile, Insigne.

Suisse: Sommer - Elvedi, Schär, Akanji - Mbabu, Freuler, Shaqiri, Xhaka (cap), Rodriguez - Embolo, Seferovic.

Arbitre: Sergei Karasev (RUS).

L'AVANT-MATCH:

Le sélectionneur italien Roberto Mancini a reconduit contre la Suisse, mercredi à Rome, un onze de départ quasiment identique à celui qui a dominé la Turquie (3-0) en ouverture, Marco Verratti ne figurant toujours pas sur la feuille de match.

Seul changement dans l'équipe titulaire: Alessandro Florenzi, touché à un mollet, est remplacé au poste de latéral droit par le Napolitain Giovanni Di Lorenzo.

Marco Verratti, cinq semaines et demie après sa blessure au genou droit avec le Paris SG, reste lui hors du groupe, ne figurant même pas parmi les remplaçants annoncés par l'UEFA, bien qu'il ait repris l'entraînement depuis quelques jours. Son retour dans le groupe est donc repoussé probablement au dernier match du 1er tour dimanche contre le pays de Galles.

Sur la pelouse, son poste au milieu est de nouveau confié au joueur de Sassuolo Manuel Locatelli.

Le "trident" offensif Berardi-Immobile-Insigne, bouillant contre la Turquie, est reconduit à l'identique, Federico Chiesa et Andrea Belotti restant sur le banc pour ce match qui peut envoyer l'Italie en huitièmes de finale en cas de succès.

Côté suisse, pas de surprise non plus avec une "Nati" identique à celle vue contre les Gallois (1-1) lors du premier match, reposant sur le capitaine Granit Xhaka, annoncé par des médias italiens à l'AS Rome la saison prochaine, et le milieu offensif de Liverpool Xherdan Shaqiri.

L'attaquant de Mönchengladbach Breel Embolo, le plus actif lors du nul inaugural, est reconduit en attaque aux côtés d'Haris Seferovic.