Euro 2020: la jauge de spectateurs sera augmentée pour les demi-finales et la finale

La jauge pour l'Euro 2020 a été augmentée à 40.000 spectateurs, ont annoncé les autorités britanniques lundi soir.

Les demi-finales et la finale de l'Euro 2020 se joueront devant 40.000 fans à Wembley, la plus grande foule réunie au Royaume-Uni depuis plus de 15 mois, les autorités ayant augmenté lundi la jauge dans le cadre d'évènements publics-test.

"Nous voulons rassembler des preuves supplémentaires sur la façon dont nous pouvons reprendre les grands événements en toute sécurité", a déclaré le ministre de la Culture, Oliver Dowden.

Cela représente pour l'Euro un passage à près de 50% de la capacité du stade de Wembley, malgré l'annonce par le Premier ministre Boris Johnson d'un report de quatre semaines de la levée complète des restrictions liées au Covid-19, en raison d'une augmentation des infections causées par le variant Delta.

Wimbledon sera également autorisé à fonctionner à 50% de sa capacité pendant les deux semaines du tournoi, annulé l'année dernière en raison de la crise sanitaire. La finale féminine le 10 juillet et la finale masculine le lendemain seront suivies par une foule de 15.000 spectateurs sur le court central.

Pour l'Euro, les détenteurs de billets pour les matchs à Wembley doivent fournir une preuve de vaccination complète ou un résultat de test Covid-19 négatif récent.