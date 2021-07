(c) belga

"L'Italie nous offre une nuit magique, nous sommes en finale", s'enthousiasment mercredi les journaux italiens, qui font tous leur une sur la qualification de la Nazionale pour la finale de l'Euro aux dépens de l'Espagne.



"Comme nous avons souffert, maintenant le rêve est à notre portée", titre le quotidien La Repubblica sous une photo des joueurs exultant après leur victoire mardi soir au stade Wembley à l'issue de la séance de tirs au but.



"Ô merveille, la finale", titre le quotidien romain Il Messaggero: "Contre l'Espagne, triomphe lors des tirs au but (4-2). Dimanche à Wembley contre le vainqueur d'Angleterre-Danemark."



"L'Italie nous offre une nuit magique, nous sommes en finale", se réjouit Il Corriere della Sera, le plus grand journal italien.



"Carramba, quelle Italie!", s'exclame en première page le quotidien turinois La Stampa, qui met à profit la victoire des Azzurri pour rendre hommage à la reine de la télévision italienne Raffaella Carrà, décédée lundi, dont "Carramba" était l'une des émissions à succès.



La Gazzetta dello Sport enfin, le grand quotidien sportif de la péninsule, choisit un titre en espagnol à la simplicité éloquente: "Fiesta!"



Un choix qui résume bien l'euphorie provoquée à travers tout le pays par cette victoire.



Mardi soir, la joie a explosé un peu partout en Italie, de Rome, où les drapeaux italiens ont été agités avec énergie dans un concert de klaxons, jusqu'à Milan ou Turin, où les tifosi étaient des milliers dans le centre-ville.