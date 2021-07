"Peu de gens y croyaient", sauf "les joueurs depuis le premier jour", a savouré le sélectionneur italien Roberto Mancini après la qualification de l'Italie pour la finale de l'Euro, mardi à Londres contre l'Espagne (1-1 a.p., 4-2 t.a.b), trois ans après avoir manqué le Mondial-2018.

Après la victoire contre l'Espagne, synonyme de qualification pour la finale de l'Euro, le sélectionneur italien était présent en visio-conférence de presse pour répondre aux questions des journalistes.

Q: Avez-vous prouvé cette fois-ci que vous pouviez gagner en souffrant ?



R: "Nous sommes ravis d'avoir produit ce divertissement magnifique pour le peuple italien. Il reste un match à jouer, où il faudra faire la même chose. On savait que ce serait un match très dur car l'Espagne est la meilleure du monde en termes possession, ils nous on posé problème, il a fallu résister quand c'était nécessaire. C'était très ouvert, il y a eu des problèmes pour nous car nous n'avons pas trop eu de possession. Mais on voulait se qualifier pour la finale et on a essayé jusqu'au bout. Les tirs au but, c'est un peu la loterie, je tire mon chapeau à l'Espagne."





Q: Quel regard avez-vous sur la renaissance de l'Italie depuis le Mondial-2018 ?



R: "Nous sommes très heureux, car les joueurs croyaient depuis le premier jour qu'ils pouvaient faire quelque chose d'incroyable. Il reste un pas à faire. Il faudra se reposer car avec un sixième match et tous les voyages, cela devient très fatiguant. Quand vous êtes impliqué dans une telle compétition, il y a toujours un match où il faut puiser (dans ses retranchements), nous savions que ce serait difficile et que ce serait ce match-là qui serait difficile. Les trois dernières années, les joueurs ont gagné du crédit. Peu de gens y croyaient mais nous sommes en finale. (Gagner une Coupe du monde ou un Euro), tout le monde veut faire cela. Les occasions existent, parfois moins que d'autres. Les joueurs voulaient jouer un football différent, plus beau pour les spectateurs et jusque-là ils ont réussi exactement cela."





Q: Avez-vous été perturbé par votre manque de possession de balle ?



R: "Ils nous ont posé des problèmes car ils nous ont privés de la possession, ils ont pressé très fort, ils ont joué le football qu'on voulait jouer, bravo pour cela aussi. Nous avons tout de même essayé de faire ce qu'on pouvait malgré un peu de fatigue. C'était un excellent match avec des occasions des deux cotés, bravo à nous d'avoir atteint la finale, et bravo à l'Espagne car elle est une très grande équipe."