Euro 2020: Phil Foden absent du dernier entraînement de l'Angleterre

Phil Foden n'a pas participé au dernier entraînement de l'Angleterre samedi, à Burton upon Trent, à la veille de la finale de l'Euro de football contre l'Italie.



Selon la Fédération anglaise (FA), l'ailier de Manchester City était absent en raison d'un "petit coup". La FA n'a pas précisé si la participation de Foden à la finale était compromise ou pas. Titulaire en début de tournoi, Foden a ensuite perdu sa place dans le onze de base après les deux premiers matchs de la phase de groupe. Les 25 autres joueurs de la sélection se sont entraînés, a précisé la fédération. Les Three Lions rejoindront la capitale plus tard dans la journée samedi.