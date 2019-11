L'énorme COUP DE GUEULE du sélectionneur moldave après le match contre la France: "Je suis très fâché"

Le sélectionneur de la Moldavie, Engin Firat, s'est montré "très fâché" envers l'arbitre de la rencontre qui a accordé un but contestable aux Français, jeudi après la courte défaite (2-1) face aux champions du monde.



"Je suis très fâché contre l'arbitre, très fâché, je ne peux pas l'accepter. Ca n'aidera pas le football européen si parfois des arbitres pensent qu'ils peuvent faire n'importe quoi face aux petites équipes", a fustigé Firat.



Menée au score, la France a égalisé sur un but de Raphaël Varane inscrit après que le gardien moldave ait relâché un ballon, sous la pression d'Olivier Giroud qui semble le gêner.



"Pour être clair, la France a une meilleure équipe, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais ce but n'est pas acceptable, pour personne. Et je suis très déçu pour mes joueurs parce que ce but a brisé leur motivation", a déclaré Firat en conférence de presse.



"Je suis fier des joueurs mais j'aurais voulu qu'ils terminent ce match sur un petit miracle, c'est-à-dire pourquoi pas en prenant un point ici, ce qui aurait donné de la confiance pour la suite", a dit le technicien turc, arrivé à la tête de la sélection moldave fin octobre.



"Je suis fier que mes joueurs aient compris les consignes que je leur avais données dans un temps si court", a-t-il déclaré à ce sujet.