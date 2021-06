Lukaku fait la une de Vogue... en sous-vêtements

Habitué des magazines sportifs, Romelu Lukaku fait cette fois parler de lui dans un magazine de mode masculine. Et pas n'importe lequel: Uomo Vogue Italie. Et pas n'importe comment: le Diable Rouge fait la une du magazine. L'image fait déjà le tour des rédactions. On y voit Romelu Lukaku vêtu de produits de la marque Versace: un boxer, des chaussettes et un peignoir. Dans les mains, le joueur de l'Inter Milan tient une tasse et une soucoupe. Une phrase en anglais accompagne la couverture: "La poursuite de l'excellence, Romelu Lukaku".

L'attaquant, qui a déjà planté trois buts à l'Euro 2020, a partagé l'image sur son compte Instagram. "Une expérience incroyable", a-t-il simplement commenté.

Le magazine a partagé d'autres images sur son compte Instagram.

Un extrait de l'interview du Diable a également été partagée: "Quand vous me rencontrez, je veux que vous pensiez: OK, c'est Lukaku". Reste à voir les déclarations exactes du buteur belge dans le magazine. Il sera publié le 29 juin.

L’Uomo Vogue est la réponse Italienne à Vogue, et représente la mode pour homme avant-gardiste et la haute couture.