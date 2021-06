Ronaldo et Benzema, des retrouvailles qui offrent de belles photos

Karim Benzema et Cristiano Ronaldo n'ont pas caché leur complicité mercredi soir lors du choc entre la France et le Portugal.

Les deux hommes se connaissent et s'apprécient. Ils ont surtout passé 9 saisons ensemble au Real Madrid où ils ont empilé les buts et les titres, avec notamment 4 Ligues des champions.

Sourires, accolades, les deux joueurs avaient l'air d'apprécier leur retrouvaille. Dès la mi-temps ils ont échangé leur maillot.

"C’était un grand plaisir de le revoir. Nous avons accompli tant de choses ensemble au Real Madrid (…) On a échangé, on s'est souhaité bonne chance pour la suite en club et en sélection et surtout de continuer à prendre du plaisir sur le terrain et continuer à faire la différence", a déclaré le double buteur français à l'issue de la rencontre.

Benzema a également retrouvé Pepe, ancien joueur du Real Madrid également.