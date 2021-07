Un choc des extrêmes pour une place en finale: voici les compositions probables d'Angleterre-Danemark

À quelques heures de la seconde demi-finale de l'Euro 2020, l'UEFA a donné les compositions probables des deux équipes.

C'est un match très attendu : la dernière demi-finale de l'Euro 2020 entre le Danemark et l'Angleterre se jouera à domicile pour les Three Lions, mais les Danois n'ont pas dit leur dernier mot.

Comme elle l'a fait pour la majorité du tournoi, l'Angleterre devrait jouer en 3-4-3 ou 4-2-3-1 avec une défense composée de Kyle Walker, Harry Maguire, Luke Shaw et John Stones, tous déjà alignés lors du quart de finale contre l'Ukraine. Au milieu, Saka devrait commencer le match, même s'il plane toujours quelques incertitudes à son sujet. Ni Trippier, ni Henderson ne devraient être titulaires, mais ils constitueront probablement des remplaçants plus que bienvenus en cours de match. À la pointe de l'attaque, on retrouvera bien entendu Harry Kane. Le captain devrait pouvoir compter sur Raheem Sterling, mais Gareth Southgate n'a pas encore officiellement annoncé qui de Jack Grealish ou de Mason Mount sera choisi pour débuter.

Le Danemark, grande surprise du tournoi, a souvent choisi une formation en 3-4-2-1 tout au long de la compétition. En l'absence de son meneur de jeu Christian Eriksen, la sélection danoise a du se réinventer et l'a fait avec brio jusqu'à présent. Joakim Mæhle en est l'exemple parfait. Lui qui était placé au poste d'arrière droit lors du premier match de la phase de groupes, s'est illustré au milieu de terrain, allant jusqu'à inscrire deux buts. La défense devrait, elle, être organisée autour du trio Schmeichel, Christensen et Kjaer. Dolberg, Damsgaard et Braithwaite leur feront écho sur le front de l'attaque. Ils devraient être épaulés par un milieu de terrain à quatre dont Thomas Delaney et Pierre-Emile Højbjerg devraient constituer la charnière centrale.

Les compositions prévues par l'UEFA :

Angleterre : Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Phillips, Rice; Saka, Mount, Sterling; Kane

Danemark : Schmeichel; Christensen, Kjær, Vestergaard; Stryger, Højbjerg, Delaney, Mæhle; Braithwaite, Dolberg, Damsgaard