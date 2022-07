Euro féminin 2022 - La France ne fait qu'une bouchée de l'Italie dans le groupe de la Belgique

(Belga) La France n'a pas fait dans la dentelle face à l'Italie avec une victoire 5-1 pour la 1re journée du groupe D de l'Euro féminin de football dimanche. Plus tôt dimanche, la Belgique a partagé l'enjeu contre l'Islande (1-1).

La France a rapidement ouvert le score via Grace Geyoro (9e) avant d'inscrire deux nouveaux buts via Marie-Antoinette Katoko (12e) et Delphine Cascarino (38e). Geyoro a ensuite inscrit deux nouveaux buts (40e et 45e) pour s'offrir un coup du chapeau et permettre aux Bleues de mener déjà 5-0 au repos. Après la pause, l'Italie a sauvé l'honneur via Martina Piemonte (76e). Plus tôt dimanche, la Belgique et l'Islande ont partagé l'enjeu (1-1). La France occupe donc la première place du groupe D devant la Belgique et l'Islande tandis que l'Italie ferme la marche. Les Françaises seront les prochaines adversaires des Red Flames le jeudi 14 juillet prochain à Rotherham à 21h00. La Belgique sera ensuite opposée à l'Italie le lundi 18 juillet à Manchester à 21h00. (Belga)