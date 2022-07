Euro féminin 2022 - Les Red Flames s'entraînent à Rotherham en préparation du match face à la France

(Belga) Les Red Flames se sont entraînées mercredi au stade de Rotherham où elles disputeront jeudi leur deuxième match de poule de l'Euro 2022 de football féminin face à la France (21 heures).

Peu avant 17 heures, le groupe au complet était présent sur le terrain du New York Stadium (10.400 places), stade de l'équipe anglaise de Rotherham United (Championship). Janice Cayman était absente de l'entraînement à Wigan mercredi matin mais était bien de la partie en deuxième partie de journée. Après quelques légers exercices de course et quelques "rondos" devant les journalistes, la séance d'entraînement s'est poursuivie à huis clos. Les Françaises s'entraînaient mercredi à leur camp de base à Ashby-de-la-Zouch, à environ une heure de route de Rotherham. Les Bleues connaissent déjà le stade pour y avoir disputé dimanche leur match d'ouverture face à l'Italie (5-1). Dimanche, les Red Flames ont disputé leur premier match contre l'Islande au Manchester City Academy Stadium (1-1). Elles ne s'étaient alors pas entraînées dans le stade la veille du match, le staff technique ayant choisi de rester au camp de base, à Wigan. Ce sera aussi le cas lors du dernier match de poule, lundi à Manchester contre l'Italie. Les Belges passeront la nuit de mercredi à Sheffield, à environ 15 km de Rotherham. (Belga)