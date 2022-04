Europa League - Doublé allemand à l'aller avec Leipzig et Francfort

(Belga) Les deux clubs allemands ont remporté leur demi-finale aller de l'Europa League de football jeudi. Leipzig s'est imposé 1-0 face aux Glasgow Rangers et l'Eintracht Francfort est allé s'imposer 1-2 à West Ham. Les représentants de la Bundesliga débuteront jeudi prochain les matches retour avec un léger avantage en vue de la qualification pour la finale le 18 mai au Stade Ramón-Sánchez-Pizjuán de Séville, en Espagne.

Dans sa Red Bull Arena, Leipzig n'a pas montré grand-chose en première mi-temps face à des Rangers, qui jouaient bas. Comme les Allemands ont commis de nombreuses erreurs en attaque surtout dans le dernier quart d'heure, les Écossais n'ont pas eu de grosses difficultés à se défendre. En fait, les visiteurs n'ont éprouvé qu'un seul frisson lorsque Christopher Nkunku a manqué son tir alors qu'il était dans la surface et qu'il n'a pas été plus efficace sur le rebond (17e). En seconde période, les Saxons ont longtemps fait le forcing, sans avoir les idées claires. Ils ont toutefois été sauvés par une volée d'Angelino sur un corner dévié de Nkunku (81e, 1-0). Au Stade de Londres, l'Eintracht a connu un départ de rêve en marquant sur sa première attaque grâce à Ansgar Knauff, qui a repris de la tête un centre de Rafael Borré (1ère, 0-1). Francfort s'est alors efforcé de jouer vers l'avant et de couvrir rapidement le milieu de terrain. Sur un coup franc depuis le milieu de terrain, Kurt Zouma a rabattu le ballon de la tête pour Antonio, qui a égalisé (21e, 1-1). A la reprise, Daichi Kamada a redonné l'avance aux visiteurs en prolongeant dans le but vide un ballon, qui lui était arrivé dans les pieds sur un tir de Djibril Sow renvoyé par Alphonse Areola (54e, 1-2). (Belga)