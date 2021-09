L'Antwerp, réduit à 10, s'incline de justesse face à l'Olympiakos en Europa League

L'Antwerp s'est incliné 2-1 sur le terrain de l'Olympiacos pour la 1re journée du groupe D de l'Europa League jeudi en Grèce. Ally Samatta avait égalisé (75e) après le but de Youssef El-Arabi (52e) mais Oleg Reabciuk a offert la victoire aux Grecs en fin de partie (87e).

Pour ce déplacement en Grèce, Brian Priske, l'entraîneur anversois, optait pour un schéma tactique à deux attaquants avec Michael Frey et Ally Samatta. Le Tanzanien s'offrait la première occasion de la partie mais sa tête filait au-dessus du but de Tomas Vaclik (2e). L'Olympiacos laissait le cuir au Great Old mais les champions de Grèce passaient à deux doigts de l'ouverture du score sur phase arrêtée. Sur un coup de franc de Bouchalakis, Pape Abou Cissé voyait sa tête frôler le cadre du but de Jean Butez (29e).

Le club grec pensait avoir ouvert le score sur une magnifique inspiration de Youssef El-Arabi mais le but était annulé par le VAR pour un hors-jeu de l'attaquant marocain (38e). Dans la foulée, les Anversois ne profitaient pas d'une mésentente entre Sokratis et Cissé. Servi par Samatta, Viktor Fischer voyait son tir échouer à quelques centimètres du but (41e). La seconde période débutait de la pire des manières pour le matricule 1. El-Arabi se défaisait du marquage de la défense anversoise pour prolonger un centre de Mohamed Camara au fond des filets (52e).

Mené au score, l'Antwerp exploitait mal ses incrusions dans le rectangle de l'Olympiacos jusqu'à ce qu'Ally Samatta sorte de sa boîte. L'attaquant prêté par Fenerbahce était à la réception d'un centre de Manuel Benson pour rétablir l'égalité (75e). Une égalisation qui donnait des ailes aux troupes de Brian Priske mais les tentatives de Samatta (83e) et Benson (85e) frôlaient le montant du but de Vaclik. Seulement, les Anversois concédaient un nouveau but sur une erreur défensive.

Benson laissait filer Reabciuk dans son dos et le latéral gauche moldave envoyait une frappe dans la lucarne de Butez (87e). Dans l'autre rencontre du groupe, Fenerbahce s'est imposé de justesse sur le terrain de l'Eintracht Francfort (1-2). L'Antwerp accueillera les Allemands lors de la 2e journée le jeudi 30 septembre pendant que l'Olympiacos se rendra à Fenerbahce.

Plus tôt jeudi, Genk, le deuxième club belge engagé en Europa League, s'était imposé dans les arrêts de jeu au Rapid Vienne grâce à un but de Paul Onuachu (90e+2)