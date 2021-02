Europa League - Leicester City et la Real Sociedad éliminés, l'AC Milan passe in extremis

(Belga) Leicester City, avec Youri Tielemans et Timothy Castagne, ainsi que la Real Sociedad d'Adnan Januzaj ont vu leur parcours européen s'arrêter dès les seizièmes de finale de l'Europa League jeudi soir. L'AC Milan d'Alexis Saelemaekers a peiné mais s'est qualifié.

Après un partage blanc à l'aller, les Foxes ont dominé le retour mais ont manqué de réalisme. Les Tchèques eux, ont fait mouche sur leur deux premiers tirs cadrés grâce à Provod (49e) et Sima (79e). Youri Tielemans a joué toute la rencontre alors que Timothy Castagne est monté à l'heure de jeu. Leicester devra maintenant se concentrer sur la Premier League, où il figure à une belle troisième place. De son côté, la Real Sociedad, largement battue à l'aller (4-0), était contrainte à l'exploit à Manchester United. Titulaire pour son retour à Old Trafford, où il a fait ses débuts professionnels, Adnan Januzaj n'a pas pu aider son club basque à réaliser l'improbable. Le match s'est ponctué sur un partage blanc (0-0). L'AC Milan n'a remporté aucun de ses deux duels contre l'Étoile Rouge mais les Italiens, après un partage 2-2 à Belgrade à l'aller et un nul 1-1 en Lombardie, sont qualifiés. Alexis Saelemaekers est monté à la 66e minute d'un match qui a vu Franck Kessie marquer sur pénalty (9e) avant que Fardou Ben ne lui réponde (24e). Déjà vainqueurs à l'aller, le Dinamo Zagreb, l'AS Rome et les Young Boys de Berne se sont qualifiés pour le tour suivant. Les Croates ont battu Krasnodar (1-0), les Italiens ont pris la mesure de Braga (3-1) et les Suisses ont confirmé leur beau résultat de l'aller en s'imposant sur la pelouse du Bayer Leverkusen (0-2). Enfin, le PSV, battu 4-2 lors du premier acte à l'Olympiacos, a été longtemps qualifié virtuellement en menant 2-0 grâce à un doublé de Zahavi (23e, 44e) en première période mais les Grecs ont réduit l'écart, et validé leur ticket pour les huitièmes, via Ahmed Hassan (88e). (Belga)