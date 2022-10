Ils ont mis le feu: les supporters de Nantes réservent un accueil explosif aux joueurs (vidéo)

Le FC Nantes recevait le club azéri de Qarabag jeudi soir en Europa League. Les Canaris se sont imposés in extremis grâce à un but de Ganago à la 90+4e minute de jeu. Une victoire qui permet aux hommes d'Antoine Kombouaré de revenir à un point de leur adversaire du jour et de garder un espoir d'accéder à la phase suivante de la compétition.

Si les supporters nantais ont explosé à la fin de la rencontre lors du but libérateur, ils l'avaient déjà fait lors de l'entrée des joueurs sur le terrain. Un véritable mur de fumée et de feux d'artifices qui donne une séquence incroyable, surtout pour un stade français où les autorités mènent une guerre ouverte contre les fumigènes.