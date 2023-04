Faris Haroun va mettre un terme à sa carrière à la fin de la saison

"Un nouveau chapitre s'ouvre dans ma vie", a déclaré Haroun. "J'ai vécu des années fantastiques ici. Le titre en deuxième division et la victoire de la Coupe. Des moments légendaires au Bosuil et de belles aventures européennes. Toujours à la pointe du combat, j'ai tout donné pour les Rouge et Blanc, sur et en dehors du terrain. Pourquoi? L'Antwerp est tout simplement le club de mon cœur. Ce qui restera le plus longtemps dans ma mémoire? Votre soutien. Toujours et partout."

Haroun ne devrait pas pour autant quitter l'Antwerp, a-t-il laissé entendre. "Un capitaine n'abandonne pas son bateau. Je reste. Dans quel rôle? Vous le découvrirez. D'abord terminons cette saison en beauté. Mais vous n'êtes pas encore débarrassés de moi."