Faruk Hadzibegic quitte son poste de sélectionneur de la Bosnie

L'ancien défenseur central de Sochaux entre 1987 et 1994 avait occupé le poste de sélectionneur de la Bosnie une première fois entre mars et octobre 1999. L'ancien international yougoslave a également été sélectionneur du Monténégro (juillet 2019 à décembre 2020) et entraîneur de Sochaux, du Real Betis, de Troyes, de Dijon, de Bastia et de Valenciennes mais aussi en Turquie et en Algérie.