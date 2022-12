Fellaini et Shandong Taishan gagnent par forfait et restent dans la course au titre

(Belga) Marouane Fellaini et Shandong Taishan ont pris 3 points sans jouer mardi lors e la 33e et avant-dernière journée du championnat de Chine de football. Le club de l'ancien Diable Rouge a remporté 3-0 par forfait son match face à Meizhou Hakka, qui a dû déclarer forfait en raison d'un nombre élevé de cas de covid.

Shandong Taishan reste en course pour le titre à une journée de la fin. Le club est à égalité de points (75) avec Wuhan Three Towns, qui a de son côté battu Zhejiang Professional 2-0 mardi. Wuhan est en tête grâce à une meilleure différence de buts (+5). La dernière journée de championnat aura lieu le 31 décembre. Shandong Taishan, tenant du titre, affrontera le 6e, Beijing Guoan, tandis que Wuhan Three Towns sera opposé au 8e, Tianjin Jinmen Tiger. (Belga)