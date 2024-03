Fin de saison pour Roméo Lavia après une rechute: "Très frustrant"

"Comme vous devez le savoir, et malgré mes innombrables efforts, je vais manquer le reste de la saison. Cela a été une saison frustrante pour moi, de ne pas pouvoir aider mes coéquipiers. J'aime cette équipe, cet écusson et être sur le terrain plus que tout. Vous pouvez croire que j'ai tout donné, tous les jours, pour revenir" a écrit le jeune Diable Rouge aux supporters des Blues. "Merci pour l'amour, le soutien et les critiques parce que tout ça me touche positivement et me fait avancer. Je ne peux pas attendre de le rendre et de partager des moments spéciaux ensemble. À bientôt."

Lavia n'a disputé qu'un match cette saison, face à Crystal Palace (victoire 2-1). Il est arrivé à Chelsea au mercato estival en provenance de Southampton mais a immédiatement été confronté à des problèmes physiques. Une blessure à la cheville l'a d'abord éloigné des terrains pendant quelques mois avant une autre à la cuisse, contractée lors de son retour à la compétition fin décembre.