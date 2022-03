"Continue à veiller sur nous de là-haut": les supporters de La Louvière rendent hommage à Fred, leur steward

(c) Curva Sud La Louvière

La Ville de La Louvière est sous le choc ce lundi après le décès de 6 personnes lors du ramassage du carnaval de Strépy-Bracquegnies dimanche matin. Parmi les victimes, Frédéric d’Andrea était bien connu dans le football régional. Steward pour le club de la RAAL La Louvière, il était particulièrement proche des supporters "ultras".

Ce lundi matin, la "Curva Sud", composée des fans les plus fervents, a décidé de rendre hommage à leur steward et à l'ensemble des victimes de la tragédie en tapissant de banderoles les alentours du stade du Tivoli de La Louvière et du complexe Saint-Julien de Strépy-Bracquegnies.

"R.I.P", accompagné d'un dessin de la veste orange numéro 17 de Frédéric D'Andréa, peut-on lire sur une banderole placée juste devant l'entrée du stade. Un peu plus loin, deux autres messages destinés à "Fred" sont affichés. "Continue à veiller sur nous de là-haut. RIP Fred" et "Fred, à jamais Louviérois".

Au complexe Saint-Julien de Bracquegnies, le centre d'entrainement de la RAAL situé à quelques dizaines de mètres du drame, les supporters ont affiché deux autres banderoles en soutien aux familles mais également aux blessés: "Notre région est en deuil, soutien aux familles" et "Blessés battez-vous!"