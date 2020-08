"Le timing de m'a surpris, mais je savais que ça arriverait": les aveux de Franky Vercauteren sur son départ d'Anderlecht

Franky Vercauteren a perdu sa place de coach à Anderlecht le 21 août dernier. Depuis lors, il ne s'était plus exprimé, laissant le champ libre au Sporting pour mettre en place Vincent Kompany. Il est aujourd'hui sorti de son silence.

Franky Vercauteren n'est pas un homme heureux aujourd'hui. L'ancien entraîneur d'Anderlecht a fait le point sur les circonstances de son départ, qui a permis à Vincent Kompany de prendre place dans un rôle de coach, mettant un terme à sa carrière de joueur.

Déçu mais pas fâché, Franky Vercauteren n'a pas caché qu'il s'attendait à ce que cela finisse par arriver. "Je savais que cela arriverait un jour, mais le timing m'a surpris", révèle-t-il au Laatste Nieuws. "Vincent m’a dit qu’il avait parlé à la direction et qu’il voulait devenir entraîneur principal. Je pensais qu’il reprendrait ma fonction de T1 après une grave blessure ou après la victoire finale à l’Euro", a-t-il détaillé.

Mais il refuse pour autant de blâmer l'ancien Diable Rouge. "Je ne suis pas en guerre avec lui", tempère-t-il d'ailleurs. "D’un côté, cela a rendu les choses plus claires à Anderlecht. D’un autre côté, c’était moi la victime. Mais est-ce qu’Anderlecht et moi nous sommes quittés d’un commun accord ? Non. Est-ce que c’est la meilleure solution ? Non plus", détaille tout de même l'ancien tacticien.

"Dommage que cela se termine comme ça"

Franky Vercauteren révèle ensuite avoir eu une discussion intéressante avec la direction bruxelloise. "Ils m'ont demandé si je voulais rester dans une autre fonction et j'ai dit oui. Je suis sûr et certain que j’aurais encore pu aider Anderlecht dans une autre fonction. Sans vouloir rester pour faire partie du folklore. J’aurais notamment pu aider Verschaeren à remonter la pente. J’ai demandé à quel rôle la direction pensait, et à quel prix", explique l'ancien entraîneur.

La décision finale, elle, est tombée comme un couperet. "Elle a demandé un jour de réflexion. Puis, on m’a ordonné de partir définitivement, sans me faire de proposition", détaille à ce sujet Franky Vercauteren, qui a dit au revoir à ses joueurs deux jours avant son départ du Sporting. Non sans émotion, avançant qu'il se sentait encore proche de son vestiaire.

Quant à la vision pour le futur, Franky Vercauteren est clair. "Le groupe a le potentiel pour être champion. Viser le titre dans deux ou trois ans, c’est une perte de temps. Le Sporting doit toujours vouloir être le numéro 1. Dans tout. Il lui faut des résultats, le titre et une participation à la Ligue des champions", a-t-il précisé.