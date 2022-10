"On saura très vite": Nicolas Raskin ouvre la porte à une prolongation au Standard (vidéo)

Nicolas Raskin et le Standard, c'est une affaire qui pourrait durer un peu plus longtemps que prévu. Le joueur du Standard a confirmé au micro de Renaud Terreur qu'il était prêt à prolonger son contrat au-delà de son bail actuel, qui expire en juin 2023.

Auteur d'un but et de quatre passes décisives cette saison avec les Rouches, Raskin espère profiter de la bonne forme du club, et de la sienne, pour obtenir un nouveau contrat en bord de Meuse. "Cela faisait longtemps que j'attendais d'être sur une dynamique positive avec le Standard. Le retrouve maintenant, c'est génial et ça fait réfléchir", a raconté le Diablotin à notre micro. "On est en discussion avec le club, on avance. Le club a pris un peu son temps en début d'année, maintenant, c'est moi qui prend mon temps. On a toujours marché dans le même sens, sur le terrain ou dans le projet sportif, ce qui bénéficie à tous les deux et on saura très vite comment ça va évoluer".

Il reste un peu plus de 6 mois pour débloquer la situation.