3 play-offs et pas de division des points en D1A: voici le nouveau format proposé par la Pro League

Quel sera le format de la Pro League à partir de la saison 2023 ? Le débat fait rage à la Pro League et les clubs ne se mettent pas vraiment d'accord à ce sujet. Si une révolution avait été envisagée, L'Avenir nous informe que le CEO de la Pro League, Lorin Parys, va finalement proposer une réforme plus allégée du système de notre compétition.

L'idée serait de faire repasser la D1A à 16 équipes, mais d'étendre ce système à la D1B, qui passerait à 16 équipes également. Le format en soi ne changerait plus, avec 3 play-offs: le titre pour les 6 premiers, une lutte pour jouer un barrage européen pour les six suivants et un groupe de 4 qui lutterait pour se maintenir, avec deux descendants et un barrage face à une équipe de D1B.

Mais la vraie différence, ce serait la suppression de la division des points en play-offs. Cela éviterait de réduire les écarts comme on l'a vu ces dernières années dans notre compétition. Notez que, pour la D1B, les deux premiers seront promus, les clubs situés entre la 3ème et la 6ème place s'affrontant dans un tour final (1/2 puis finale) pour affronter le 14ème de D1A en vue d'accéder à la Pro League.

La réunion de la Pro League aura lieu vendredi. L'idée serait de parvenir à un accord avant la fin du mois de juin, sans quoi, ce sera le retour du format en place avant la crise sanitaire.