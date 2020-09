40.000 places et un an de construction: voici le nouveau projet de stade pour les Diables Rouges (vidéo)

Un stade de 40.000 places, constructible en un an sur un terrain appartenant à la ville de Bruxelles: le projet de nouveau stade porté par l'architecte Francis Metzger sera discuté demain dans la capitale.

Le projet du stade national pourrait encore une fois rebondir. Alors que la modernisation du Stade Roi Baudouin est jusqu'ici écartée et que des soucis territoriaux empêchent la construction du projet précédent, l'architecte Francis Metzger, lui, s'apprête à discuter de son idée avec la ville de Bruxelles.

Selon L'Echo, une réunion est d'ailleurs prévue demain avec le Bourgmestre de Bruxelles pour voir ce qu'il est possible de faire. Ce projet d'enceinte est moins ambitieux que les précédents, mais il est nettement plus facile à mettre en place. Concrètement, le plan parle d'un stade de 40.000 places installé sur le Trade Mart, terrain dont la ville est propriétaire. Il comprendrait des espaces commerciaux et des équipements ultra modernes. Notons que ce sont des étudiants en Master Architecture à l'ULB-Horta : Cassilde, Charinet, Gignac, Hansen et Léonard, qui ont imaginé ce projet au départ.

Selon les plans communiqués, le stade peut être bâti en un an seulement, alors que ce stade national a déjà pris un incroyable retard. Reste à définir le financement, pour un stade estimé entre 150 et 300 millions d'euros, selon que l'on installe ou non un toit rétractable sur l'enceinte.

Des détails techniques importants doivent donc encore être discutés. En attendant, les premières images, elles, donnent l'eau à la bouche.