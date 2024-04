Actions contre les violences sexuelles en marge de Genk - Cercle Bruges samedi

Les joueurs de Genk et du Cercle de Bruges monteront sur le terrain samedi avec un maillot portant le nom d'une victime de violences à caractère sexuel. Cette action s'inscrit dans le cadre de la campagne We Zien U contre les violences sexuelles, lancée il y a un an et demi par le gouvernement flamand.

"Tout au long de la campagne, nous avons remarqué que malgré tous nos efforts, nous touchions plus de femmes que d'hommes. C'est pourquoi, pour cette dernière partie de la campagne, j'ai cherché une action qui me permettrait de toucher beaucoup d'hommes, et il n'y a pas de meilleur moyen que le football", déclare la ministre flamande de la Justice Zuhal Demir.

Outre la montée sur le terrain avec ces maillots spéciaux, une vidéo sera projetée sur les écrans dans et autour de la Cegeka Arena de Genk avant le coup d'envoi de la rencontre (20h45) et durant la mi-temps. Les deux clubs, la Pro League et le détenteur des droits DAZN diffuseront aussi des messages sur leurs réseaux sociaux.