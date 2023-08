Adrien Trebel s'engage avec le Sporting de Charleroi pour une saison

Arrivé en 2017 en provenance du Standard de Liège pour trois millions d'euros, Adrien Trebel a joué 127 rencontres pour les Mauves avec neuf buts et 21 passes décisives à la clé. En 2022, le Français avait été prêté six mois à Lausanne-Sport en Suisse. Le parcours d'Adrien Trebel à Anderlecht aura été compliqué après avoir été victime de multiples blessures (épaule) et opérations (genou). Chez les Mauves, il avait travaillé avec Felice Mazzu, qu'il retrouvera comme entraîneur à Charleroi.

Avant de rejoindre le Lotto Park, il avait porté la vareuse des Rouches à 106 reprises entre 2014 et 2017. Il était arrivé en fin de contrat à Liège après avoir joué trois saisons pour le FC Nantes.