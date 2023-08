Amir Murillo quitte le Sporting d'Anderlecht pour l'Olympique de Marseille

Amir Murillo a rejoint l'Olympique de Marseille après trois ans et demi du côté du Sporting d'Anderlecht, ont annoncé les deux clubs mercredi. Le Panaméen a paraphé un contrat de trois saisons avec l'OM. Il est le septième transfert sortant du RSCA cet été.

Après avoir évolué au Panama dans l'équipe de San Francisco et après un prêt d'un an chez les New York Red Bulls, Murillo était définitivement transféré dans la franchise de MLS en janvier 2018.

Deux ans plus tard, il rejoignait le Sporting d'Anderlecht pour moins d'un million d'euros. Sous la vareuse mauve, il aura disputé 134 rencontres avec 14 buts à son compteur ainsi que 17 assists. Au niveau de la sélection nationale, Murillo a disputé 65 rencontres avec le Panama et inscrit six buts.