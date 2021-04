Le superbe coup d'Anderlecht: le Sporting s'offre Lior Refaelov

Le dernier Soulier d'Or de football Lior Refaelov quittera l'Antwerp la saison prochaine pour rejoindre le RSC Anderlecht. Il va y signer un contrat de deux saisons aujourd'hui/lundi, selon le journal Het Laatste Nieuws.

Il n'y a pas de confirmation officielle du transfert pour l'instant. Le RSCA ne communiquera que lorsque tout sera régélé", a déclaré Jan Gatz, porte-parole du club, à l'agence Belga. Selon Het Nieuwsblad, il y a "une bonne chance que Refaelov annonce le transfert lundi".

Lior Refaelov, qui fête son 35e anniversaire ce lundi, a déjà été repéré à Neerpede le week-end dernier. Le transfert était donc déjà en attente depuis un certain temps. Anderlecht ne doit pas payer d'indemnité de transfert à son concurrent direct dans les Champions' play-offs, car l'Israélien est en fin de contrat après cette saison et peut partir gratuitement.

Refaelov évolue à Deurne depuis l'été 2018, la première saison sous forme de prêt du Club de Bruges, suivi d'un transfert permanent un an plus tard. Cette saison, Refaelov a inscrit quatorze buts et donné douze passes décisives. Il était arrivé au stade Jan Breydel en juillet 2011 en provenance du Maccabi Haïfa.