Anderlecht nomme l'Irlandais David Cosgrave comme directeur de la performance

Le directeur général Jesper Fredberg, à la recherche d'un 'performance director' depuis "un certain temps", s'est félicité de l'arrivée de David Cosgrave. "Il ajoutera une grande expérience au staff et il aidera à soutenir et à construire un environnement toujours plus performant, au sein duquel nous nous efforcerons de performer ensemble et de tirer le meilleur de chacun."