Anderlecht peut valider son ticket pour les PO1, match de la peur entre OHL et Charleroi

La 26e journée du championnat de Belgique de football commence vendredi avec le déplacement du Standard à Westerlo. Le choc pour le maintien entre Oud-Heverlee Louvain et Charleroi ainsi que le derby brugeois marqueront la journée. Anderlecht peut lui valider son ticket pour les Champions playoffs.

Une lutte pour le maintien qui sera au cœur de la journée de samedi. D'abord (16h00) avec le déplacement du RWDM (14e, 22 points) et de son nouvel entraîneur Bruno Irles à Genk (7e, 37 points). Puis avec le duel entre OHL et Charleroi. Les Zèbres (13e, 24 points) occupent actuellement la première place de la zone rouge, avec le même nombre de points que les Louvanistes, premiers sauvés. Un partage n'arrangera probablement aucune des deux équipes tandis qu'une défaite compliquera fortement le parcours du battu à quatre journées de la fin de la saison régulière. A 20h45, l'Antwerp (4e, 44 points) recevra Malines (9e, 33 points) pour un match entre deux équipes en bonne forme.

Après sa victoire 1-0 contre OHL le week-end dernier, le Standard (10e, 28 points) tentera de se sortir un peu plus de la lutte pour le maintien lors de son déplacement à Westerlo (11e, 26 points), vendredi (20h45).

Le derby brugeois entre le Cercle (5e, 39 points) et le Club (3e, 44 points) ouvrira la journée de dimanche. Un choc des extrêmes se tiendra à 16h00 entre le leader, l'Union Saint-Gilloise (59 points), et la lanterne rouge, Courtrai (18 points). A 18h30, Anderlecht (2e, 51 points) accueillera Saint-Trond (8e, 34 points). Une victoire ou un faux pas de Genk samedi assurera au RSCA une place en Champions playoffs. La journée s'achèvera à 19h15 avec le duel entre Eupen (15e, 21 points) et La Gantoise (6e, 39 points). Les Gantois restent sur un bilan d'1 point sur 15.