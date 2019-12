Anderlecht prêt à tout pour attirer l'un des attaquants en forme de notre championnat

La situation offensive d'Anderlecht est des plus compliquées. Le Sporting ne peut toujours pas compter sur Landry Dimata et n'a, en réalité, que Kemar Roofe comme joueur opérationnel à la pointe de l'attaque. Un problème que les Bruxellois veulent résoudre dès cet hiver.

Le Laatste Nieuws explique ce lundi que le Sporting aimerait attirer Yohan Boli, 26 ans, actuellement en pleine bourre du côté de Saint-Trond. L'Ivoirien totalise déjà dix buts cette saison et estime avoir fait le tour de la question dans son club, qu'il a rejoint en 2015. Les Trudonnaires espèrent le convaincre de prolonger, mais son contrat expirant en juin, il est fort probable qu'il décide de changer d'air cet hiver.

Ce serait aussi la seule solution pour Saint-Trond de récupérer un peu d'argent sur le transfert de ce joueur. Le Sporting aurait déjà entamé les négociations. Affaire à suivre.

Indice de crédibilité: haut - Yohan Boli arrive en fin de contrat et ses statistiques sont suffisantes pour attirer les grands clubs. Sa situation contractuelle rend l'hypothèse d'un départ encore plus crédible, lui qui joue depuis plus de 4 ans à Saint-Trond. Source fiable.