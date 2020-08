Anderlecht tient son nouvel attaquant: Mustapha Bundu a signé pour quatre ans

Le RSC Anderlecht a officialisé l'arrivée de Mustapha Bundu vendredi. L'attaquant sierraléonais de 23 ans arrive du club de première division danoise Aarhus GF. Il a signé un contrat de quatre saisons au Lotto Park. Son transfert était annoncé depuis plusieurs semaines. Selon diverses sources, Anderlecht paierait environ trois millions d'euros d'indemnités de transfert. Bundu jouera avec le numéro 19.

Bundu joue pour Aarhus depuis 2016, où il a marqué 10 buts la saison dernière et signé 12 passes décisives. Il a auparavant joué en Angleterre pour les clubs amateurs Newquay et Hereford. "Bundu est un profil de joueur dont nous ne disposions pas encore dans notre noyau", a expliqué le directeur sportif Peter Verbeke. "Il est polyvalent sur le plan offensif, mais c'est principalement un joueur de flanc. Il combine à ce titre vitesse et force physique. Il aime rechercher la profondeur sans ballon. Mus a démontré dans la ligue danoise qu'il pouvait se montrer décisif grâce à des buts et des passes décisives. Il doit maintenant franchir la prochaine étape de son développement au RSC Anderlecht. Son arrivée amènera une concurrence supplémentaire et c'est absolument nécessaire dans un club de haut niveau."

"Le RSC Anderlecht est un grand club", a déclaré un Bundu. "Je suis donc très impatient d'entamer la collaboration avec mes nouveaux coéquipiers et le staff technique. Ici, je vais poursuivre mon développement et apporter ma contribution au football offensif qui doit être développé par le RSCA."

Bundu est le cinquième transfert de l'été d'Anderlecht. Le gardien de but Timo Wellenreuther (Willem II), le défenseur Bogdan Mykhaylichenko (Zorya Luhansk), le milieu de terrain Ilias Takidine (Genk) et l'attaquant Percy Tau (Brighton) avaient déjà rejoint le club. Du côté des sortants, l'attaquant Kemar Roofe (Rangers) a quitté le club.