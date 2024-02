Anderson Niangbo rejoint Konyaspor

Arraché au RB Salzbourg pour quatre millions d'euros en janvier 2020, Niangbo n'a jamais pu s'imposer chez les Buffalos. Un an et demi plus tard, il a été prêté pour une saison au club autrichien de Sturm Graz avant de disparaître complètement de la circulation à Gand où il a dû se contenter de jouer occasionnellement avec les U23 en National 1. En mars de l'année dernière, il a rejoint Aktobe, où il a mis fin à son contrat en décembre.

Selon les médias, une option pour deux saisons supplémentaires sera automatiquement levée si Konyaspor, qui est 19e et avant-dernier, avec quatre points de retard sur le premier club sauvé, se maintient en Süper Lig.