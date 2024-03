André Van Herpe, ancienne figure de proue de La Gantoise, est décédé à 90 ans

Van Herpe a porté le maillot des Buffalos à 243 reprises entre 1951 et 1962 pour un total de 33 buts. L'ancien milieu de terrain a été vice-champion de Belgique en 1955 et terminé trois fois troisième en 1954, 1957 et 1958. Il a ensuite porté le maillot du Racing de Bruxelles, du Racing White avant de finir sa carrière au Stade Courtrai.

"Van Herpe a été pendant plus de 10 ans un des moteurs d'une des meilleures équipes de l'histoire du club. Il était un joueur complet avec une vision du jeu et ses constants changements d'aile", a écrit La Gantoise.