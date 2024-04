Après leurs victoires sur Anderlecht et l'Union, Genk et le Club Bruges se relancent

La 4e journée des Champions playoffs a relancé, une fois encore, la course au titre de la Jupiler Pro League. Le leader Anderlecht, battu 2-1à Genk, a connu sa 2e défaite en déplacement. Il aurait pu être rejoint (et dépassé) au classement par l'Union dimanche.

Conséquence de ce résultat : derrière Anderlecht et ses 38 points, le Club Bruges pointe désormais au 2e rang à deux points (36). L'Union, qui poursuit son surplace après un son 0/12, n'est plus de 3e (35). Genk, avec son bilan de 10 points sur 12 dans ces playoffs, est 4e à 4 longueurs (34).

L'Anwterp, le champion sortant, a signé son premier succès, 0-1 au Cercle. Il rejoint ce dernier avec 29 points et le devance au classement en prenant la 5e place.

La Gantoise a conforté sa place de leader des Europe playoffs grâce à sa victoire 3-1 face à Malines et à la défaite de Saint-Trond à OHL 1-0. Le Standard n'a toujours pas gagné après son 3-3 à Westerlo. Les Buffalos ont 33 points, le KVM 29 et le STVV 27. Plus loin suivent Louvain (22), le Standard (20) et Westerlo (16).

Charleroi est assuré de ne pas être un descendant direct en Challenger Pro League après son succès 1-0 face à Eupen. Le RWDM a réalisé une belle opération en gagnant 2-4 à Courtrai. Derrière Charleroi (36 points), les Molenbeekois sont 2e des Relagation playoffs avec 30 points, cinq de plus que Courtrai et Eupen alors qu'il ne reste plus que 9 points à prendre.