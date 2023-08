Archie Brown heureux d'avoir signé à La Gantoise : "Pour sortir de ma zone de confort"

Brown a quitté Derby County pour la Suisse à l'âge de 19 ans. La saison dernière, il a été promu en première division avec son club de Lausanne Sport, mais a préféré rejoindre La Gantoise.

"Je suis encore jeune, mais je pense que Gand est une équipe qui me convient", a déclaré Brown lors de sa présentation. "J'ai parlé à plusieurs personnes qui connaissaient l'équipe avant de signer mon contrat. Tout le monde a été très élogieux à l'égard du club. Ce transfert me fait sortir de ma zone de confort. J'ai quitté le domicile parental très jeune. Je venais de Birmingham et j'ai joué à Derby County. C'était aussi un grand défi. Et aujourd'hui encore, je ne le regrette pas."