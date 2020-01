Bart Verhaeghe ambitieux: "Nous voulons joueur dans notre nouveau stade pour 2022-2023"

(Belga) Le Club de Bruges veut jouer dans son nouveau stade dès la saison 2022-2023. Bart Verhaeghe, président brugeois, l'a assuré vendredi en conférence de presse.

Verhaeghe est ambitieux et espère investir la nouvelle enceinte du club le plus rapidement possible. "Le stade actuel est dépassé", a déclaré Verhaeghe. Le Club de Bruges espère se voir décerner un permis d'environnement d'ici là fin de l'année civile. Il faudra ensuite compter un an et demi de construction. "Mon objectif principal est 2022-2023 et je vais tout faire pour l'atteindre. Nous sommes des entrepreneurs et nous prenons nos responsabilités. Dans la perspective du permis d'environnement, nous essayons de laisser suffisamment de place à la participation pour que tout se déroule du mieux possible", a ajouté le président des Blauw en Zwart. Le Club veut construire un stade de 40.000 places sur l'actuel site du Jan Breydel. (Belga)