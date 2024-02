Battu par Genk, le Sporting de Charleroi reste en zone rouge

Les Zèbres ont essuyé un coup dur peu après l'heure de jeu. Sur une action défensive, Jules Van Cleemput a semblé se blesser et a été contraint de quitter le terrain pour être remplacé par Stefan Knezevic (35e).

En seconde période, Vandevoordt a une nouvelle fois sauvé les Limbourgeois avec une sortie autoritaire sur un coup franc carolo (51e). Dans la foulée, Genk s'est offert une belle occasion. A la suite d'un beau mouvement collectif, Patrik Hrosovsky a armé une frappe à bout portant mais Hervé Koffi s'est montré solide en arrêtant le ballon (55e).

Dix minutes plus tard, Bilal El Khannouss a fait trembler le Sporting et surtout le poteau de Koffi. L'ouverture du score était proche mais son tir en première intention a trouvé le montant (65e). La défense des Zèbres a finalement cédé sur une nouvelle charge de Genk. Sur un ballon centré par Zakaria El Ouahdi, Yira Soy, monté au jeu deux minutes plus tôt, a surgi au premier poteau pour couper la trajectoire et tromper Koffi (71e, 0-1).