Besnik Hasi remplace Steven Defour sur le banc de Malines

Besnik Hasi, 51 ans, remplace Steven Defour, limogé la semaine dernière, deux jours après la défaite de Malines contre le pensionnaire de Nationale 1 Knokke (1-1, 5-4 aux t.a.b.) en 16e de finale de la Coupe de Belgique.

C'est Fred Vanderbiest, l'adjoint de Defour, qui a dirigé le Malinwa ce week-end au Standard (1-1). Vanderbiest et l'ensemble du staff malinois restent en place. Il sera d'ailleurs encore sur le banc des Sang et or samedi contre Charleroi, Hasi prenant officiellement ses fonctions de T1 dimanche.