Bogdan Mykhaylichenko quitte définitivement Anderlecht pour le Dinamo Zagreb

Mykhaylichenko, 26 ans, avait rejoint Anderlecht durant l'été 2020 en provenance du Zorya Luhansk. Sur ses deux premières saisons avec le RSCA, le latéral gauche a disputé 51 rencontres avec le RSCA, compilant 1 but et 2 assists. La saison dernière, il avait été prêté au Shakhtar Donetsk avec qui il a joué 32 matches pour 2 buts et 5 assists au compteur.

Le défenseur compte également 7 caps avec l'équipe nationale ukrainienne dont la dernière remonte à septembre 2022.