Buteur contre Genk, Charles Vanhoutte veut encore "progresser et avancer avec l'équipe"

Un but du Cercle de Bruges dans le derby décisif face au Club aurait suffi aux Unionistes pour soulever le trophée de Jupiler Pro League. "Mais il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus", s'est abstenu Charles Vanhoutte. "Malgré cette petite déception, il faut laisser tout redescendre et nous pourrons ensuite être fiers de cette saison."

"Au final, il y a tout de même de la déception", a concédé Vanhoutte après la rencontre, "parce qu'on est passés à si peu d'un titre de champion cette saison." Mais l'Union n'aura rien à se reprocher en ce qui concernait sa mission de dimanche. "Nous savions que nous devions gagner. Nous avons fait notre boulot et le reste n'était plus entre nos mains."

À titre personnel, le milieu de terrain arrivé du Cercle l'été dernier a été titulaire pendant l'ensemble des playoffs. Il est un pion essentiel du triangle du milieu de terrain bâti par Blessin. "Je suis content de ma saison, mais je demeure très critique envers moi-même. Je veux toujours mieux, je veux encore m'améliorer. J'ai encore une marge de progression, je vais essayer d'avancer avec l'équipe."

Et Vanhoutte de réaffirmer les ambitions de l'équipe. "L'année prochaine, nous allons à nouveau essayer d'aller le plus loin possible sur les trois fronts: Europe, coupe et championnat." L'Union débutera sa campagne européenne au 3e tour préliminaire, tandis qu'elle défendra son titre en Coupe de Belgique.