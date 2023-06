Carl Hoefkens sur son arrivée au Standard: "Le style du Standard me correspond"

Remercié du Club Bruges en décembre dernier, Hoefkens, 44 ans, rebondit donc au Standard où il a signé un contrat pour trois saisons. "J'ai eu un très bon ressenti après le premier contact. J'étais très content. C'était facile pour moi d'opter pour le Standard car j'ai pu faire ce choix avec le coeur, comme je l'ai toujours fait dans ma vie et dans ma carrière."

Le natif de Lierre est également convaincu de débarquer dans un environnement qui lui correspond. "Le club a pour slogan 'Passion, Fierté et Ferveur', et c'est que l'on va voir chez les joueurs aussi. Je suis sûr que le style du Standard me correspond. Je suis quelqu'un de passionnel, même si cela s'est peut-être moins vu à Bruges. Pour moi, le Standard est comme une belle femme qui peut vous donner beaucoup de passion et de fierté."