Christian Burgess pourra jouer le derby à Anderlecht

Le Conseil disciplinaire de l'Union belge de football a indiqué jeudi qu'il déclarait l'appel du parquet de la fédération "recevable mais non fondé" et qu'il confirme la décision du Comité disciplinaire du 5 avril dernier, soit un match effectif de suspension (déjà purgé face au Cercle de Bruges) et un match avec sursis, ainsi qu'une amende de 1500 euros.

Christian Burgess avait reçu un carton rouge à la fin du match que l'Union avait perdu à Genk (1-0) le 1er avril lors de la 1e journée des playoffs. L'Anglais avait été écopé de deux matchs de suspension (un effectif et un avec sursis).