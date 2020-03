Coronavirus - Dans une lettre ouverte, les clubs pros demandent une décision rapide à la Pro League

(Belga) Une majeure partie des clubs professionnels belges ont demandé à la Pro League de prendre une décision rapide concernant la suite de la compétition de football. Ils l'ont fait dans une lettre ouverte adressée au président, au CEO et Conseil d'Administration de la Pro League envoyée par David Meekers, le président Saint-Trond et "soutenue par presque trois quarts des membres de la Pro League".

Après la réunion de mercredi, le Conseil d'Administration de la Pro League a communiqué qu'il n'était pas encore opportun de prendre une décision. "Pour être honnête, nous, en tant que clubs, pensons que c'est vraiment le moment idéal et que le football doit faire preuve de leadership et, en tant que tel, prendre une décision le plus tôt possible", peut-on lire dans la lettre ouverte. "Vous avez été mandatés par l'Assemblée Générale, dans laquelle les 24 clubs professionnels sont représentés, de prendre des décisions au nom de tous les clubs, grands et petits, dans l'intérêt du football belge. Nous vous demandons de prendre cette responsabilité. Sinon, nous nous sentirons obligés de convoquer une assemblée générale extraordinaire pour prendre les décisions nécessaires pour le football belge mais aussi pour la santé publique."