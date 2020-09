Deux collaborateurs du staff sportif et trois joueurs du noyau A sont contaminés par le coronavirus, a annoncé le Sporting d'Anderlecht mardi après des tests effectués lundi.

Ces personnes ont été mises "en quarantaine pour une semaine. Ils seront une nouvelle fois testés la semaine prochaine par un laboratoire reconnu par la Pro League", a ajouté le club bruxellois sans citer leur nom. D'après plusieurs indiscrétions, il s'agirait de Michel Vlap, Peter Zulj et du gardien Timon Wellenreuther.

Mechele maintenu en quarantaine à Bruges

Du côté du Club de Bruges, Brandon Mechele a été maintenu une semaine de plus en quarantaine par son club. Le défenseur brugeois, 27 ans, avait été testé positif au Covid-19 la semaine dernière lors de la campagne des Diables Rouges en Ligue des Nations.

Il avait manqué le match contre l'Islande ainsi que celui contre Waasland-Beveren en championnat et manquera donc aussi le duel contre Zulte Waregem dimanche. Brandon Mechele a été testé à nouveau lundi. La charge virale est encore trop importante et suivant le protocole instauré par la Pro League, le joueur est maintenu en quarantaine une semaine de plus, a expliqué le Club de Bruges.

